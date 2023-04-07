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Транспорт и связь 07.04.2023 21:46

Toyota планирует продавать 1,5 млн электромобилей в год к 2026г

Японский автомобильный концерн Toyota Motor Corp. намерен реализовывать 1,5 млн автомобилей с электроприводом в год к 2026 году, сказал исполнительный вице-президент компании Хироки Накадзима.

В минувшем году компания продала всего 24 тыс. электромобилей, отмечает MarketWatch.

К 2026 году Toyota планирует представить 10 новых моделей машин на электродвигателях. В том числе с 2024 года компания выведет на китайский рынок две новые модели, а в 2025 году начнет производство внедорожника на электроприводе в США.

В конце 2021 года Toyota озвучила цель по продаже 3,5 млн электромобилей в год к 2030 году. "Мы движемся к этой цели по расписанию", - сказал вице-президент компании Ёити Миядзаки.

Акции Toyota подешевели на 0,4% в пятницу. С начала года капитализация компании практически не изменилась, тогда как индекс Nikkei 225 прибавил 5,5%.

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Тэги: ЯПОНИЯ, TOYOTA, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ПРОГНОЗ


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