Toyota планирует продавать 1,5 млн электромобилей в год к 2026г

Японский автомобильный концерн Toyota Motor Corp. намерен реализовывать 1,5 млн автомобилей с электроприводом в год к 2026 году, сказал исполнительный вице-президент компании Хироки Накадзима.
В минувшем году компания продала всего 24 тыс. электромобилей, отмечает MarketWatch.
К 2026 году Toyota планирует представить 10 новых моделей машин на электродвигателях. В том числе с 2024 года компания выведет на китайский рынок две новые модели, а в 2025 году начнет производство внедорожника на электроприводе в США.
В конце 2021 года Toyota озвучила цель по продаже 3,5 млн электромобилей в год к 2030 году. "Мы движемся к этой цели по расписанию", - сказал вице-президент компании Ёити Миядзаки.
Акции Toyota подешевели на 0,4% в пятницу. С начала года капитализация компании практически не изменилась, тогда как индекс Nikkei 225 прибавил 5,5%.
Баку и Тбилиси принимают шаги для увеличения объема товарооборота - Алиев
Баку и Тбилиси начали работу по новым направлениям сотрудничества в энергетике - Алиев
Алиев заявил, что обсудил с Гарибашвили «очень важные вопросы»
В Италии зафиксирован минимальный с 1861 г. уровень рождаемости
Starbucks укрепила лидерство в рейтинге самых дорогих ресторанных брендов мира
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
В Польше приступили к ремонту украинских танков
Один человек погиб, семеро ранены в результате двух инцидентов в Тель-Авиве
Шмыгаль поедет в Канаду для переговоров о бронетехнике и боеприпасах
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank предлагает надежные депозитные ячейки
Продолжается весенняя кредитная кампания Yelo Bank
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС