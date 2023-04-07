Гасанову показали тренировки коммандос в горных условиях

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил Горный учебный центр коммандос, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минобороны.
В ходе ознакомления с проведением полевых занятий в рамках «Начального курса коммандос» министру доложили, как военнослужащие отрабатывают современные методы ведения боя, действия в горах и иные действия в условиях, соответствующих реальному бою.
Министр обороны отметил, что по указанию Верховного Главнокомандующего в ВС Азербайджана продолжаются реформы в области военного образования, равно как и в других областях. В процессе подготовки профессиональных офицерских кадров используется турецкая модель и подготовка коммандос является неотъемлемой частью этого процесса.
«В целях совершенствования знаний и навыков военнослужащих, дальнейшего повышения боеспособности подразделений на тренировках отрабатываются современные методы ведения боя, военнослужащие осваивают правила эффективного применения современного вооружения и военной техники, введенных в арсенал армии Азербайджана», - отмечается в информации.
Гасанов также осмотрел полевой лагерь курсантов, в котором ознакомился с условиями.
Х.Насирзаде
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