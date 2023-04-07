Казахстан нацелен на увеличение объема поставок нефти по БТД - Жумангарин

Азербайджан готов наращивать объемы транспортировки казахстанской нефти через свою территорию на мировые рынки.

Об этом говорится в протоколе 19-го заседания азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (состоялась 7 апреля 2023 года в Баку – ИФ), имеющемся в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

«В плане энергетического сотрудничества азербайджанская сторона готова транспортировать ещё большие объемы казахстанской нефти. Стороны также договорились о проведении в кратчайшие сроки третьего заседания Рабочих групп по вопросам осуществления транспортировки казахстанской нефти и нефтепродуктов транзитом через Азербайджан, а также поставок казахстанских нефтепродуктов и сжиженного природного газа», - говорится в документе.

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, в свою очередь, в беседе с журналистами в пятницу в Баку сообщил, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в настоящее время загружен на 40%. «В нем еще остается порядка 20 млн тонн возможных емкостей для перевалки. И это тот объем, на который мы нацелены в принципе в рамках совместного сотрудничества», - сказал он.

Как сообщалось, Казахстан в целях диверсификации маршрутов экспорта нефти начал поставки по БТД. В частности, на 2023 год имеется договоренность о транспортировке через Баку-Тбилиси-Джейхан 1,5 млн тонн нефти. Транспортировка осуществляется в рамках договора, заключенного между SOCAR и компанией "Казмунайгаз". Поставки тенгизской нефти по БТД в рамках этого соглашения начались в марте 2022 года. Всего для транзита тенгизской нефти по БТД до конца 2023 года через Каспийское море запланировано выполнение 12-14 танкерных рейсов из Актау на Сангачальский терминал.

Кроме того, "КазТрансОйл" в марте протестировал транзит через Азербайджан по БТД 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган. Таким образом, общий транзит казахстанской нефти через Азербайджан в первом квартале 2023 года составил около 27 тыс. тонн.

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть и конденсат компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка нефти из других источников.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGC Videsh (2,36%).

Общий объем прокачки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2022 году составил 29 млн 749,6 тыс. тонн, что на 12,6% выше показателя 2021 года. При этом прокачка транзитной нефти по БТД в 2022 году составила 5 млн 103,9 тыс. тонн (рост на 41,8% от 2021 года).

Н.Аббасова