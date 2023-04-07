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Регион 07.04.2023 16:39

Саакашвили заявил, что умирает

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся под стражей в этой стране, заявил газете Politico, что страдает от большого количества заболеваний и просит международное сообщество помочь ему.

"В заключении мое здоровье резко ухудшилось, сейчас я умираю. Я систематически подвергаюсь пыткам, физическим и психологическим, в настоящее время в моем организме есть признаки отравления тяжелыми металлами", - заявил Саакашвили.

Он отметил, что после задержания в Грузии у него развились более 20 серьезных заболеваний. Саакашвили призвал Вашингтон, Лондон, Брюссель и все международное сообщество помочь ему.

"Я продолжаю призывать США и международное сообщество сделать все возможное, чтобы спасти мою жизнь, оказав дипломатическое давление на власти Грузии", - говорится в его заявлении.

Политик передал текст своего заявления изданию через адвокатов.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ЗДОРОВЬЕ


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