Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира - Brand Finance

Tesla за год поднялась на две строчки в списке самых дорогих автомобильных брендов мира и впервые возглавила его, обогнав Mercedes-Benz и Toyota, свидетельствуют данные Brand Finance.
Стоимость бренда Tesla сейчас оценивается в $66,2 млрд, за год показатель вырос на 44%, а с допандемийных времен - в пять раз.
"Такой рост оценки бренда является позитивным сигналом для Tesla, поскольку он указывает на лучшую узнаваемость бренда, что может привести к росту продаж и выручки в будущем", - сказал директор по оценке в Brand Finance Алекс Хэй.
Toyota опустилась на третье место, потеряв 18% стоимости ($52,5 млрд), Mercedes-Benz остался на втором (минус 3%, $58,8 млрд).
Рекордный скачок стоимости в секторе продемонстрировал китайский автомобильный бренд Sokon - на 123% за год, до $739 млн.
Самым сильным автомобильным брендом аналитики Brand Finance назвали Ferrari NV, присвоив ей максимальный рейтинг "AAA+". При оценке силы бренда компания учитывает массу других показателей помимо стоимости, включая инвестиции в маркетинг, операционные результаты, а также отношения с заинтересованными лицами (от сотрудников, поставщиков и акционеров до государственных органов и общественных организаций).
Стоимость бренда Ferrari за год сократилась на 8%, главным образом за счет снижения курса евро к доллару, до $7,4 млрд. В евро показатель вырос на 3%.
Среди производителей автозапчастей самым дорогим брендом снова стал японский Denso, стоимость которого выросла за год на 6%, до $4,5 млрд. В сегменте производителей шин лидером осталась французская Michelin (+2%, до $7,9 млрд).
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