Баку обвинил Армению в обстреле азербайджанских позиций на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в пятницу днем позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении на границе двух государств.

«7 апреля с 13:20 до 13:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Сайбалы района Гаракился подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли «адекватные ответные меры».

Р.Керимов