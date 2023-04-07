Баку обвинил Армению в обстреле азербайджанских позиций на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в пятницу днем позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении на границе двух государств.
«7 апреля с 13:20 до 13:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Сайбалы района Гаракился подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли «адекватные ответные меры».
Р.Керимов
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