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Оборона 07.04.2023 16:00

Баку обвинил Армению в обстреле азербайджанских позиций на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в пятницу днем позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении на границе двух государств.

«7 апреля с 13:20 до 13:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Сайбалы района Гаракился подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли «адекватные ответные меры».

Р.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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