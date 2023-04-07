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Внешняя политика 07.04.2023 16:13

Алиев заявил, что обсудил с Гарибашвили «очень важные вопросы»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Грузия играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

«Конечно, дружеские отношения между нами и сотрудничество в этой сфере являются большим вкладом и в энергетическую безопасность Европы. Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы и эта роль постепенно растет. Экспорт природного газа из Азербайджана в направлении Европы с каждым годом растет. В целом, в этом году Азербайджан экспортирует на мировые рынки 24,5 млрд кубометров газа, и эта цифра год от года растет», - сказал Алиев в пятницу, выступая с совместным заявлением для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в городе Гябяля (северо-запад Азербайджана).

Президент отметил, что согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному в прошлом году с Европейским Союзом, Азербайджан к 2027 году должен выйти на поставки газа в Европу в объеме 20 млрд кубометров в год. Алиев в этой связи выразил уверенность, что «мы достигнем этой цифры».

Алиев также подчеркнул, что, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию в мире, вопрос энергетической безопасности для всех стран выходит на передний план.

Президент добавил, что в ходе переговоров с Гарибашвили в формате тет-а-тет были обсуждены многие очень важные вопросы, на основе достигнутых договоренностей будет выстраиваться дальнейшая деятельность. «Все обсуждаемые вопросы преследуют одну цель – углублять двустороннее сотрудничество и предпринимать все необходимые шаги для будущего наших народов. Сегодня были обсуждены многие очень важные вопросы, и на основе достигнутых договоренностей мы будем выстраивать и нашу будущую деятельность», - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ГАРИБАШВИЛИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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