В Израиле на фоне ракетных обстрелов призывают в армию резервистов, специализирующихся на ПВО

Начальник Генштаба Израиля Герци Халеви распорядился призвать на службу резервистов, которые специализируются на противовоздушной обороне, сообщают в пятницу израильские СМИ.
При этом, в сообщениях не указано, о каком именно числе военнослужащих идет речь.
Помимо специалистов по ПВО, военное командование призывает из запаса пилотов истребителей и операторов беспилотников.
Утром в пятницу премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху провел заседания кабмина на фоне ракетного обстрела со стороны сектора Газа и Ливана.
На заседании министр обороны Йоав Галлант заявил, что "мы готовы к любым сценариям - мы знаем, как реагировать на любую угрозу".
Как сообщалось, утром в пятницу ЦАХАЛ нанесла авиаудары по объектам в секторе Газа после ракетного обстрела севера страны с территории Ливана накануне. По сообщению армейской пресс-службы, за пусками ракет по Израилю из Ливана стоит группировка ХАМАС.
Ранее израильские военные заявили, что самолеты Израиля атаковали несколько объектов, принадлежащих группировке ХАМАС, на юге Ливана.
В сообщении подчеркивалось, что ЦАХАЛ не позволит ХАМАС действовать с территории Ливана, и считает Ливан ответственным за все обстрелы с его территории.
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