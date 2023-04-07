Sotheby`s продает кроссовки Майкла Джордана, рассчитывает выручить рекордные $2-4 млн

Sotheby`s выставил на онлайн-торги памятные вещи баскетболиста Майкла Джордана, футболиста Пеле и других известных спортсменов.

Аукционный дом рассчитывает выручить $2-4 млн за кроссовки, в которых играл Джордан в одном из матчей финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1998 года, и $100-200 тыс. за футболку, в которой Пеле дебютировал за "Нью-Йорк Космос" в 1975 году.

Кроссовки баскетболиста могут стать самыми дорогими в истории, обойдя проданные за $1,8 млн в 2021 году Air Yeezy рэп-исполнителя Канье Уэста.

Также с оценкой $400-600 тыс. на торги выставлена разминочная футболка баскетболиста Коби Брайанта. Он надевал ее в день матча, где набрал 81 очко (второй в истории НБА результат).

Кроме того, на аукционе Victoriam можно купить вещи теннисистов Рафаэля Надаля и Роджера Федерера и баскетбольный мяч с автографами Брайанта и экс-президента США Барака Обамы.

Торги завершатся 11 апреля.