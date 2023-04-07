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Внешняя политика 07.04.2023 17:15

Баку и Тбилиси принимают шаги для увеличения объема товарооборота - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Тбилиси принимают шаги для увеличения взаимного товарооборота.

«Грузинско-азербайджанские связи охватывают многие сферы – оборонную промышленность, образование, культуру, туризм, технологии, сельское хозяйство. Конечно же, предпринимаются необходимые шаги для увеличения торгового оборота», - сказал Алиев в пятницу, выступая с совместным заявлением для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в городе Гябяля (северо-запад Азербайджана).

Президент выразил уверенность, что визит премьера Грузии «придаст новый импульс нашим отношениям».

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ГАРИБАШВИЛИ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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