Баку и Тбилиси принимают шаги для увеличения объема товарооборота - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Тбилиси принимают шаги для увеличения взаимного товарооборота. «Грузинско-азербайджанские связи охватывают многие сферы – оборонную промышленность, образование, культуру, туризм, технологии, сельское хозяйство. Конечно же, предпринимаются необходимые шаги для увеличения торгового оборота», - сказал Алиев в пятницу, выступая с совместным заявлением для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в городе Гябяля (северо-запад Азербайджана). Президент выразил уверенность, что визит премьера Грузии «придаст новый импульс нашим отношениям». Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».