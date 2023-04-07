Баку и Тбилиси принимают шаги для увеличения объема товарооборота - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Тбилиси принимают шаги для увеличения взаимного товарооборота.
«Грузинско-азербайджанские связи охватывают многие сферы – оборонную промышленность, образование, культуру, туризм, технологии, сельское хозяйство. Конечно же, предпринимаются необходимые шаги для увеличения торгового оборота», - сказал Алиев в пятницу, выступая с совместным заявлением для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в городе Гябяля (северо-запад Азербайджана).
Президент выразил уверенность, что визит премьера Грузии «придаст новый импульс нашим отношениям».
Р.Ахмедов
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