Starbucks укрепила лидерство в рейтинге самых дорогих ресторанных брендов мира

Американская сеть кофеен Starbucks Corp.по итогам седьмого года подряд стала самым дорогим брендом мира в сегменте общественного питания, свидетельствуют данные Brand Finance.
За минувший год стоимость бренда выросла на 17%, до $53,4 млрд. Благодаря этому Starbucks увеличила отрыв от занимающей второе место сети ресторанов быстрого питания McDonald`s Corp., стоимость бренда которой сократилась на 7%, до $36,9 млрд.
Бренд американских закусочных Texas Roadhouse увеличил свою стоимость сразу на 56%, до $2,3 млрд, зафиксировав самый активный рост в секторе. Сейчас сеть насчитывает около 700 заведений, и компания рассчитывает расширить её до 900 в ближайшие годы.
Третье место в рейтинге заняла сеть KFC ($17,7 млрд), четвертое - пиццерии Domino`s ($7,4 млрд), пятерку замыкает Subway ($7,1 млрд). Единственным брендом не из США в топ-10 стала канадская сеть Tim Hortons - она заняла седьмое место с показателем в $6,1 млрд.
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