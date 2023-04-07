Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 80.70 +0.09 Brent 85.12 +0.13

Это интересно 07.04.2023 22:03

Starbucks укрепила лидерство в рейтинге самых дорогих ресторанных брендов мира

Американская сеть кофеен Starbucks Corp.по итогам седьмого года подряд стала самым дорогим брендом мира в сегменте общественного питания, свидетельствуют данные Brand Finance.

За минувший год стоимость бренда выросла на 17%, до $53,4 млрд. Благодаря этому Starbucks увеличила отрыв от занимающей второе место сети ресторанов быстрого питания McDonald`s Corp., стоимость бренда которой сократилась на 7%, до $36,9 млрд.

Бренд американских закусочных Texas Roadhouse увеличил свою стоимость сразу на 56%, до $2,3 млрд, зафиксировав самый активный рост в секторе. Сейчас сеть насчитывает около 700 заведений, и компания рассчитывает расширить её до 900 в ближайшие годы.

Третье место в рейтинге заняла сеть KFC ($17,7 млрд), четвертое - пиццерии Domino`s ($7,4 млрд), пятерку замыкает Subway ($7,1 млрд). Единственным брендом не из США в топ-10 стала канадская сеть Tim Hortons - она заняла седьмое место с показателем в $6,1 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, РЕСТОРАНЫ, БРЕНДЫ, РЕЙТИНГ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az