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Регион 07.04.2023 19:38

Президент Грузии предложила начать расследование деятельности судей, попавших под санкции США

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в связи с санкциями США поддержала реформирование судебной системы и предложила начать расследование деятельности грузинских судей, попавших под ограничения.

"Я опасаюсь, чтобы решение США по четырем грузинским судьям не было воспринято в Европе, как негативный сигнал при нашем ожидании получения статуса страны-кандидата в члены ЕС, поэтому от всех нас зависит исправление имиджа страны", - сказала Зурабишвили в пятницу на брифинге.

По ее словам, после решения США в Грузии должны быть осуществлены конкретные меры.

"Возможно, должно начаться расследование по деятельности этих судей, возможно, необходимо пересмотреть состав Высшего совета судей. Этот вопрос не должен стать поводом для углубления поляризации как внутри страны, так и в отношениях с нашими партнерами", - сказала Зурабишвили.

"Несмотря на то, что против четырех грузинских судей США ввели визовые ограничения, это все равно наносит урон репутации нашей страны. Грузинский народ хорошо знает, что именно эти судьи были причастны к созданию порочной судебной системы. Наша общественность отлично знает и том, что надо было сделать для реформирования этой системы, и чего не было сделано", - отметила она.

Она подчеркнула, что полностью поддерживает реформирование судебной системы, укрепление ее независимости.

5 апреля посольство США в Грузии распространило заявление госсекретаря Энтони Блинкена о введении санкций за коррупцию против четырех высокопоставленных грузинских судей - Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе.

В свою очередь председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе ранее в пятницу заявил, что считает необоснованным заявление Блинкена о введении санкций.

"Совершенно безосновательно, без всяких доказательств четверо наших судей были обвинены в коррупции. Если этими судьями был нарушен закон, почему это скрывают не только от грузинских властей, но от грузинского народа", - сказал журналистам Кобахидзе.

Он считает, что за заявлением Блинкена "стоит политический интерес по вмешательству в независимый грузинский суд".

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, САНКЦИИ, ПРЕЗИДЕНТ


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