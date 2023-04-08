В Италии зафиксирован минимальный с 1861 г. уровень рождаемости

В Италии в 2022 году родилось около 393 тыс. младенцев, что стало минимальным уровнем рождаемости с 1861 года, когда завершился процесс объединения итальянских государств в единую страну, сообщает в пятницу Financial Times.
"Это демографический кризис - в будущем мы лишимся много населения", - так прокомментировала эти данные демограф Мария Рита Теста из Университета LUISS в Риме.
При этом в 2021 году на свет появились 400 тыс. 249 младенцев, таким образом снижение уровня рождаемости в 2022 году составило 1,8%.
Специалисты отмечают устойчивое снижение естественного прироста населения в Италии после финансового кризиса 2008 года. Эта тенденция вызывает опасения в связи с тем, что быстро стареющее население страны оказывает все более сильное давление на государственный бюджет. Согласно прогнозам Национального института статистики Италии, население Италии - примерно 59 млн - к 2070 году опустится до 48 млн, в результате чего пострадают, в частности, пенсионная система и здравоохранение, уже испытывающее нехватку врачей.
Ранее власти пытались исправить демографическую ситуацию, использую финансовые стимулы для поощрения рождаемости. В 2021 году тогдашнее правительство премьера Марио Драги инициировало ежемесячные выплаты пособия за каждого новорожденного - от 50 до 175 евро; деньги выплачивают, пока ребенок не станет самостоятельным с экономической точки зрения или не достигнет возраста 21 года. Участником этой схемы могла стать любая итальянская семья, в том числе обеспеченная, размер выплат зависел от семейного дохода. Проект стартовал 1 марта 2022 года.
В правительстве нынешнего премьера Италии Джорджии Мелони также неоднократно выражали беспокойство в связи с малым числом новорожденных. Однако экономисты отмечали, что одних денежных выплат для стимулирования рождаемости будет не достаточно; в частности, они указывали на проблемы с детскими дошкольными учреждениями в стране.
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