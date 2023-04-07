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Дальнее зарубежье 07.04.2023 20:46

Франция и КНР выступают за мир на Украине на основе принципов ООН - совместный документ

Франция и Китай в совместной декларации по итогу государственного визита в КНР французского президента Эмманюэля Макрона заявили о поддержке шагов по достижению мира в украинском конфликте.

"Обе стороны поддерживают любое усилие в пользу возврата мира на Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН", - говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте Елисейского дворца.

Франция и Украина "выступают против вооруженных атак на ядерные электростанции и другие мирные ядерные объекты, поддерживают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в его усилиях играть конструктивную роль в содействии надежности и безопасности мирных ядерных объектов, включая обеспечение надежности и безопасности Запорожской АЭС".

Участники французско-китайских переговоров подчеркнули "важность того, что все стороны конфликта должны скрупулезно соблюдать международное гуманитарное право".

"Они особенно призывают защищать женщин и детей - жертв конфликта и наращивать гуманитарную помощь в зонах конфликта, предоставлять безопасный, быстрый и без помех доступ гуманитарной помощи в соответствии с международными обязательствами", - сказано в совместном заявлении Парижа и Пекина.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КИТАЙ, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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