Франция и КНР выступают за мир на Украине на основе принципов ООН - совместный документ

Франция и Китай в совместной декларации по итогу государственного визита в КНР французского президента Эмманюэля Макрона заявили о поддержке шагов по достижению мира в украинском конфликте.
"Обе стороны поддерживают любое усилие в пользу возврата мира на Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН", - говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте Елисейского дворца.
Франция и Украина "выступают против вооруженных атак на ядерные электростанции и другие мирные ядерные объекты, поддерживают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в его усилиях играть конструктивную роль в содействии надежности и безопасности мирных ядерных объектов, включая обеспечение надежности и безопасности Запорожской АЭС".
Участники французско-китайских переговоров подчеркнули "важность того, что все стороны конфликта должны скрупулезно соблюдать международное гуманитарное право".
"Они особенно призывают защищать женщин и детей - жертв конфликта и наращивать гуманитарную помощь в зонах конфликта, предоставлять безопасный, быстрый и без помех доступ гуманитарной помощи в соответствии с международными обязательствами", - сказано в совместном заявлении Парижа и Пекина.
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