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АПК 07.04.2023 21:36

Фермеры из Румынии и Болгарии протестуют из-за перенасыщения их рынков дешевым зерном с Украины

Фермеры в Румынии и Болгарии в пятницу устроили протесты против решения Евросоюза освободить от пошлин сельскохозяйственную продукцию с Украины, которая в итоге перенасытила местные рынки и способствовала снижению цен, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

"Фермеры в Румынии и Болгарии в пятницу организовали протесты в связи с позицией Евросоюза на избыточные поставки украинской сельхозпродукции, которая наводнила местные рынки и ослабила цены", - передает AP.

Акции протеста состоялись в Бухаресте и других городах Румынии. В Болгарии фермеры заблокировали несколько пограничных пунктов.

"До нового сбора урожая остается менее трех месяцев и существует опасность того, что продукцию нельзя будет продать выше производительной цены", - приводит AP слова исполнительного директора Ассоциации румынских фермеров Лилианы Перон.

В последние недели протесты из-за принятых ЕС беспошлинных поставок украинского зерна на европейские рынки также устраивали и польские фермеры, в результате чего министр сельского хозяйства страны Хенрик Ковальчик был вынужден подать в отставку.

В прошлом году ЕС отменил таможенные тарифы для Украины для более свободных поставок зерна, в то время как Украина является крупнейшим в мире производителем зерна. Фермеры в Румынии, Болгарии, Польше и других странах Евросоюза столкнулись с падением цен на рынке из-за переизбытка поставок дешевого зерна из Украины.

В понедельник Еврокомиссия заявила о стремлении помочь населению Украины за счет организации экспорта украинского зерна, однако она следит за тем, чтобы рынок ЕС при этом не получил слишком сильный удар от мер поддержки Киева.

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Тэги: РУМЫНИЯ, БОЛГАРИЯ, ЗЕРНО, УКРАИНА


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