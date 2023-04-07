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ТЭК 07.04.2023 22:25

Франция и КНР поддерживают политическое урегулирование иранской ядерной проблемы - совместный документ

Франция и Китай расценивают как важное достижение многосторонней дипломатии заключение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в 2015 году, заявили стороны в совместной декларации по итогу визита в КНР французского президента Эмманюэля Макрона.

"Франция и Китай подтверждают свою приверженность содействию политическому и дипломатическому урегулированию иранской ядерной проблемы", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Елисейского дворца.

"Они вновь заявляют о своей приверженности делу сохранения международного режима ядерного нераспространения, а также авторитета и эффективности резолюций Совета Безопасности", - подчеркнули Париж и Пекин в совместном документе.

В этом контексте они также заявили о своей поддержке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КИТАЙ, ИРАН, АТОМ


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