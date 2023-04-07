В Азербайджане выявлено 95 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 95 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 830,23 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 79 случаях заражения.





За минувшие сутки летальных исходов от новой коронавирусной инфекции зафиксировано не было. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 196 человек.





От COVID-19 вылечились 819,533 тыс. (+61 за сутки).





В настоящее время на лечении и карантине находится 501 человек.





За сутки медики провели 795 тестов на коронавирус против 1 266 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 566,492 тыс. тестов на COVID-19.





Х.Насирзаде