Алиев и Гарибашвили ознакомились с продукцией Габалинского продовольственного городка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках посещения Габалинского района побывали в Габалинском продовольственном городке, сообщает сайт азербайджанского лидера.

Гендиректор Габалинского продовольственного городка Фуад Бабаев проинформировал Алиева и Гарибашвили о технических возможностях консервного завода, который также занимается производством напитков.

Консервный завод при Габалинском продовольственном городке, расположенном на территории 16 гектаров, оснащен передовыми европейскими технологиями. Завод состоит из участков по производству фруктовых соков, лимонада, газированных и негазированных напитков, холодного чая и концентратов. На 13 производственных линиях здесь выпускается продукция 130 наименований в 6 видах упаковки.

А линия по производству фруктовых напитков и холодного чая, соков и нектара в пластиковой упаковке может производить посредством системы заполнения мощностью 10 тысяч литров в час 20 тысяч литров фруктовых соков и концентратов в час. На другой линии производится 35 тысяч литров готового лимонада и других газированных прохладительных напитков, газированной и негазированной воды в час.

Также Бабаев рассказал о работе на картофелеперерабатывающем предприятии.

Было отмечено, что на картофелеперерабатывающем предприятии функционируют две производственные линии. Здесь производятся полуфабрикатный замороженный картофель и картофельные чипсы. Линия по производству полуфабрикатного замороженного картофеля способна выпускать 2 т готовой продукции в час, а мощность линии по производству чипсов составляет 1 т готовой продукции в час. Обе производственные линии работают по полностью автоматизированной системе. На принадлежащей компании территории в 200 га в Габалинском районе выращивается более 10 тыс. тонн картофеля в год, что полностью удовлетворяет годовой спрос производственного предприятия на сырье. Продукция производства картофелеперерабатывающего предприятия предлагается не только в нашей стране, но и экспортируется в ряд зарубежных стран. Собранный на полях картофель помещается в холодильный склад площадью 6 тыс. квадратных метров для предварительного охлаждения. На предприятии также функционируют лаборатории по контролю за качеством. Перед отправкой в производство проверяются физико-химические показатели продукции.

Х.Насирзаде