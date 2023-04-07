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Дальнее зарубежье 07.04.2023 23:14

Шмыгаль поедет в Канаду для переговоров о бронетехнике и боеприпасах

Премьер министр Денис Шмыгаль в ближайшие несколько недель посетит Канаду для переговоров о поставке боеприпасов и тяжелой техники, сообщает The Globe and Mail со ссылкой на главу правительства Украины.

"Сейчас нам нужна тяжелая бронетехника. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасов для гаубиц и боеприпасов для танков. Это чрезвычайно важно для организации нашего контрнаступления", - сказал Шмыгаль в интервью изданию.

Поездка должна состояться в ближайшие недели, но точная дата визита пока не разглашается из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что Канада отправила партию Leopard 2 для Украины. Кроме того, Канада предоставит Украине около 8 тыс. боеприпасов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из запасов канадских Вооруженных сил для поддержки систем противовоздушной обороны.

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Тэги: ШМЫГАЛЬ, КАНАДА, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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