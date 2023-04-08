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Дальнее зарубежье 08.04.2023 00:18

В Польше приступили к ремонту украинских танков

Ремонт стоящих на вооружении Украины танков Т-64 начался на польском заводе в Бумар-Лабенди, информирует в пятницу сайт завода.

"Завод совместно с Укроборонпромом учредил совместный технологический центр по ремонту танков Т-64. Достигнутым соглашением предусматривается техобслуживание танков и приведение их к полной работоспособности", - говорится в сообщении завода.

Реализация этого соглашения является очередным свидетельством сотрудничества Польши и Украины в "танковой сфере", отмечается в публикации завода.

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Тэги: ПОЛЬША, УКРАИНА, ТАНКИ, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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