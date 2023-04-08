В Польше приступили к ремонту украинских танков

Ремонт стоящих на вооружении Украины танков Т-64 начался на польском заводе в Бумар-Лабенди, информирует в пятницу сайт завода.

"Завод совместно с Укроборонпромом учредил совместный технологический центр по ремонту танков Т-64. Достигнутым соглашением предусматривается техобслуживание танков и приведение их к полной работоспособности", - говорится в сообщении завода.

Реализация этого соглашения является очередным свидетельством сотрудничества Польши и Украины в "танковой сфере", отмечается в публикации завода.