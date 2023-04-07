Один человек погиб, семеро ранены в результате двух инцидентов в Тель-Авиве

Два инцидента произошли вечером в пятницу в Тель-Авиве: с небольшой разницей во времени водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов, вскоре еще один человек открыл стрельбу по прохожим, сообщает The Jerusalem Post.
По данным издания, в результате этих происшествий один человек погиб, семеро ранены. Один раненный находится в тяжелом состоянии.
Водителя удалось задержать на месте происшествия. На кадрах с места события виден перевернутый легковой автомобиль на газоне близ автодороги.
Полиция расследует происшествия.
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