Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 80.70 +0.09 Brent 85.12 +0.13

Дальнее зарубежье 08.04.2023 09:00

В соцсетях появилась новая партия секретных документов, касающихся нацбезопасности США

Новая порция секретных документов с достаточно подробным изложением действий и планов США, касающихся нацбезопасности, в том числе в военной сфере, появилась в социальных сетях в пятницу, сообщило издание The New York Times.

В этих документах, которых может быть более 100, отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая", они включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском театре военных действий, Ближнем Востоке и терроризме", отмечается в публикации.

Аналитики считают, что утечка "может нанести огромный ущерб". Некоторые из этих документов являются не просто секретными, но и не предназначенными для передачи другим государствам, в том числе союзникам США, пишет газета.

О первой партии секретных документов, которые появились в Twitter и Telegram, и касались укрепления украинской армии, The New York Times сообщила в четверг. Издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена писала, что Пентагон изучает сложившуюся ситуацию.

"Нам известны сообщения о публикациях в социальных сетях, и министерство рассматривает этот вопрос", - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По данным газеты, чиновники резидентской администрации пытались удалить их, но по состоянию на вечер четверга им это не удалось.

Пентагон расследует, кто может стоять за утечкой документов, отмечается в публикации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, ДОКУМЕНТЫ, УТЕЧКА


Похожие новости


Глава Пентагона надеется на сотрудничество с Финляндией в рамках НАТО В Пентагоне оценили возможность достижения Украиной военных целей США нанесли авиаудары по объектам Корпуса стражей исламской революции в Сирии после атаки беспилотника на базу коалиции - Пентагон Пентагон запросит $170 млрд на вооружения Пентагон потратит $750 тыс. на исследование «гаванского синдрома» Глава Пентагона Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак США не с первого раза смогли сбить аэростат над озером Гурон США располагают более чем 1,7 тыс. ядерными боеголовками на стратегических носителях - эксперты США в воскресенье отправят на орбиту секретный военный спутник Пентагон заключил контракт на производство дополнительных РСЗО HIMARS почти на $431 млн - Минобороны США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az