В соцсетях появилась новая партия секретных документов, касающихся нацбезопасности США

Новая порция секретных документов с достаточно подробным изложением действий и планов США, касающихся нацбезопасности, в том числе в военной сфере, появилась в социальных сетях в пятницу, сообщило издание The New York Times.
В этих документах, которых может быть более 100, отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая", они включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском театре военных действий, Ближнем Востоке и терроризме", отмечается в публикации.
Аналитики считают, что утечка "может нанести огромный ущерб". Некоторые из этих документов являются не просто секретными, но и не предназначенными для передачи другим государствам, в том числе союзникам США, пишет газета.
О первой партии секретных документов, которые появились в Twitter и Telegram, и касались укрепления украинской армии, The New York Times сообщила в четверг. Издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена писала, что Пентагон изучает сложившуюся ситуацию.
"Нам известны сообщения о публикациях в социальных сетях, и министерство рассматривает этот вопрос", - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
По данным газеты, чиновники резидентской администрации пытались удалить их, но по состоянию на вечер четверга им это не удалось.
Пентагон расследует, кто может стоять за утечкой документов, отмечается в публикации.
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