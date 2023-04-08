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Дальнее зарубежье 08.04.2023 10:00

КНДР сообщила об очередном испытании подводного беспилотного аппарата

КНДР осуществила на этой неделе очередное испытание подводного ударного беспилотника, способного нести ядерное оружие, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении говорится, что 4-7 апреля были проведены испытания "подводной системы стратегического оружия "Хэйл-2".

"Система станет удобной перспективной частью военного потенциала вооруженных сил КНДР, необходимого для сдерживания нарастающих военных действий врагов, устранения угроз и защиты страны", - говорится в сообщении.

Беспилотник стартовал из порта в провинции Хамген-Намдо во вторник и за 71 час и шесть минут преодолел под водой расстояние около 1 тыс. км, после чего в пятницу успешно запустил испытываемую боеголовку.

Сообщение о первом испытании подводного беспилотника было распространено 24 марта. В нем говорилось, что это секретное оружие способно генерировать радиоактивное цунами и неожиданно атаковать противника.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КНДР, БЕСПИЛОТНИК, ИСПЫТАНИЕ


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КНДР сообщила об испытаниях подводного беспилотника, способного проводить ядерные атаки

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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