КНДР сообщила об очередном испытании подводного беспилотного аппарата

КНДР осуществила на этой неделе очередное испытание подводного ударного беспилотника, способного нести ядерное оружие, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В сообщении говорится, что 4-7 апреля были проведены испытания "подводной системы стратегического оружия "Хэйл-2".
"Система станет удобной перспективной частью военного потенциала вооруженных сил КНДР, необходимого для сдерживания нарастающих военных действий врагов, устранения угроз и защиты страны", - говорится в сообщении.
Беспилотник стартовал из порта в провинции Хамген-Намдо во вторник и за 71 час и шесть минут преодолел под водой расстояние около 1 тыс. км, после чего в пятницу успешно запустил испытываемую боеголовку.
Сообщение о первом испытании подводного беспилотника было распространено 24 марта. В нем говорилось, что это секретное оружие способно генерировать радиоактивное цунами и неожиданно атаковать противника.
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