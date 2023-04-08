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Оборона 08.04.2023 10:30

Глава МО Азербайджана побывал на новых военных объектах, введенных в эксплуатацию на освобожденных территориях

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства провели смотр нововведенных в эксплуатацию военных объектов на освобожденных территориях, сообщает МО Азербайджана.

Гасанов ознакомился с работами, выполненными на сданном в эксплуатацию пункте технического обслуживания и ремонта.

Побывав в Центре объединенных складов и нововведенном в эксплуатацию складе ракетно-артиллерийского вооружения, министр обороны дал поручения соответствующим должностным лицам по бесперебойному обеспечению подразделений, дислоцированных на территориях с суровым климатом и крутым рельефом местности, в том числе сохранности всех видов средств обеспечения - продовольствия, вещевого имущества, топлива, боеприпасов, запчастей боевой техники и другого имущества, говорится в сообщении МО.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МО, ГАСАНОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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