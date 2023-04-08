Глава МО Азербайджана побывал на новых военных объектах, введенных в эксплуатацию на освобожденных территориях

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства провели смотр нововведенных в эксплуатацию военных объектов на освобожденных территориях, сообщает МО Азербайджана.
Гасанов ознакомился с работами, выполненными на сданном в эксплуатацию пункте технического обслуживания и ремонта.
Побывав в Центре объединенных складов и нововведенном в эксплуатацию складе ракетно-артиллерийского вооружения, министр обороны дал поручения соответствующим должностным лицам по бесперебойному обеспечению подразделений, дислоцированных на территориях с суровым климатом и крутым рельефом местности, в том числе сохранности всех видов средств обеспечения - продовольствия, вещевого имущества, топлива, боеприпасов, запчастей боевой техники и другого имущества, говорится в сообщении МО.
В.Алиев
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