Глава МО Азербайджана побывал на новых военных объектах, введенных в эксплуатацию на освобожденных территориях

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства провели смотр нововведенных в эксплуатацию военных объектов на освобожденных территориях, сообщает МО Азербайджана.

Гасанов ознакомился с работами, выполненными на сданном в эксплуатацию пункте технического обслуживания и ремонта.

Побывав в Центре объединенных складов и нововведенном в эксплуатацию складе ракетно-артиллерийского вооружения, министр обороны дал поручения соответствующим должностным лицам по бесперебойному обеспечению подразделений, дислоцированных на территориях с суровым климатом и крутым рельефом местности, в том числе сохранности всех видов средств обеспечения - продовольствия, вещевого имущества, топлива, боеприпасов, запчастей боевой техники и другого имущества, говорится в сообщении МО.

В.Алиев