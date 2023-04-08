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Дальнее зарубежье 08.04.2023 11:30

Минюст США начал расследование утечки секретных документов Минобороны

Министерство юстиции США начало расследование в связи с публикацией в соцсетях секретных документов Пентагона, сообщило Associated Press (AP).

Агентство отмечает, что документы "датированы периодом с 23 февраля по 1 марта и содержат, по-видимому, подробную информацию о ходе поставок оружия и техники Украине с более точными сроками и количествами, чем США обычно предоставляют публично".

В заявлении в пятницу представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Минобороны "официально передало" это дело в Министерство юстиции для расследования. Минюст в свою очередь заявил, что "поддерживает связь с Минобороны в связи с этим делом и начал расследование".

"Расследование началось по мере того, как продолжали возникать вопросы о происхождении и действительности документов", - пишет АР.

Как сообщила The New York Times, новая порция секретных документов с достаточно подробным изложением действий и планов США, касающихся нацбезопасности, в том числе в военной сфере, появилась в социальных сетях в пятницу.

В этих документах, которых может быть более 100, отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая", они включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском театре военных действий, Ближнем Востоке и терроризме", отмечается в публикации.

Аналитики считают, что утечка "может нанести огромный ущерб". Некоторые из этих документов являются не просто секретными, но и не предназначенными для передачи другим государствам, в том числе союзникам США, пишет газета.

О первой партии секретных документов, которые появились в Twitter и Telegram, и касались укрепления украинской армии, The New York Times сообщила в четверг.

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Тэги: США, МИНЮСТ, ДОКУМЕНТЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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