Тайвань привел армию в боеготовность на фоне военных учений Китая у своих границ

В министерстве обороны Тайваня выступили с осуждением военных учений Китая вокруг острова и сообщили о приведении в боеготовность отдельных подразделений для противодействия КНР. Об этом сообщает минобороны Тайваня в Twitter.
"Мы осуждаем данный иррациональный акт, поставивший под угрозу региональную безопасность и стабильность. Вооруженные силы Тайваня следят за ситуацией и поручили самолетам Воздушных сил Тайваня, кораблям ВМФ и наземным ракетным системам реагировать на эти действия", - заявили в Тайбэе.
Ранее в минобороны Тайваня сообщили, что 29 летательных аппаратов Китая пересекли срединную линию Тайваньского пролива на юге, севере и в центре.
Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И назвал учения НОАК вокруг Тайваня предупреждением "сепаратистским и внешним силам" и мерой по защите суверенитета КНР. Учения НОАК "Объединенный острый меч" запланированы на 8-10 апреля.
В.Алиев
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