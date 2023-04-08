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Дальнее зарубежье 08.04.2023 12:30

Тайвань привел армию в боеготовность на фоне военных учений Китая у своих границ

В министерстве обороны Тайваня выступили с осуждением военных учений Китая вокруг острова и сообщили о приведении в боеготовность отдельных подразделений для противодействия КНР. Об этом сообщает минобороны Тайваня в Twitter.

"Мы осуждаем данный иррациональный акт, поставивший под угрозу региональную безопасность и стабильность. Вооруженные силы Тайваня следят за ситуацией и поручили самолетам Воздушных сил Тайваня, кораблям ВМФ и наземным ракетным системам реагировать на эти действия", - заявили в Тайбэе.

Ранее в минобороны Тайваня сообщили, что 29 летательных аппаратов Китая пересекли срединную линию Тайваньского пролива на юге, севере и в центре.

Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И назвал учения НОАК вокруг Тайваня предупреждением "сепаратистским и внешним силам" и мерой по защите суверенитета КНР. Учения НОАК "Объединенный острый меч" запланированы на 8-10 апреля.

В.Алиев

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Тэги: ТАЙВАНЬ, КИТАЙ, БОЕГОТОВНОСТЬ, УЧЕНИЯ, АРМИЯ


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