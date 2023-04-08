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Оборона 08.04.2023 12:48

Сдана в эксплуатацию очередная воинская часть, построенная на освобожденных территориях

Сдан в эксплуатацию очередной военный объект, построенный на освобожденных территориях по поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Посетивший освобожденные территории министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, осмотрели нововведенную в эксплуатацию воинскую часть и ознакомились с созданными здесь условиями.

Министр дал указания о принятии соответствующих мер по дальнейшему повышению индивидуальных навыков и способностей штабных офицеров и командного состава по управлению подразделениями, говорится в сообщении МО.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ВОЕНЧАСТЬ, ГАСАНОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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