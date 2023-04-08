Сдана в эксплуатацию очередная воинская часть, построенная на освобожденных территориях

Сдан в эксплуатацию очередной военный объект, построенный на освобожденных территориях по поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, сообщает министерство обороны Азербайджана. Посетивший освобожденные территории министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, осмотрели нововведенную в эксплуатацию воинскую часть и ознакомились с созданными здесь условиями. Министр дал указания о принятии соответствующих мер по дальнейшему повышению индивидуальных навыков и способностей штабных офицеров и командного состава по управлению подразделениями, говорится в сообщении МО. В.Алиев

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