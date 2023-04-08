Община Западного Азербайджана призывает ООН направить в Армению специальную миссию

Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой направить в Армению специальную миссию ООН с целью начать процесс безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев.

"Мы пишем это письмо с просьбой направить в Армению миссию ООН для содействия мирному, безопасному и достойному возвращению изгнанных из Армении азербайджанцев. Наша организация, созданная в 1989 году, занимается защитой прав азербайджанцев, изгнанных из Армении", - говорится в документе.

Авторы напоминают, что изгнание азербайджанцев с территории Армении, где они в свое время составляли абсолютное большинство, завершилось в 1991 году, и в результате этнической чистки в Армении не осталось ни одного азербайджанца, азербайджанское историко-культурное наследие, в том числе мечети и кладбища, было разрушено в больших масштабах, а все азербайджанские топонимы были изменены.

"Мы разработали нашу Концепцию мирного, безопасного и достойного возвращения, и этот документ распространен в качестве официальных документов Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи и Экономического и социального совета

Игнорирование прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, является продолжением несправедливости. Это никоим образом не способствует поддержанию мира и безопасности", - указывается в письме.

Авторы доводят до сведения, что как заинтересованная сторона, готовы взаимодействовать с ООН в осуществлении деятельности по обеспечению права возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, и тем самым содействовать установлению справедливости, мира и безопасности в регионе.

В.Алиев