Турецкий министр заявил, что Турция совместно с Азербайджаном рассчитывает поставлять газ в Европу

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил в интервью CNN Turk, что республика совместно с Азербайджаном рассчитывает поставлять газ в страны Европы.

Министр заявил, что Азербайджан инвестирует в Турцию большие средства. В частности, азербайджанская госнефтекомпания SOCAR также является одним из крупнейших инвесторов в турецкой республике.

По словам Донмеза, азербайджано-турецкое сотрудничество начнет осуществляться и в третьей стране.

"Будут новые виды сотрудничества. BOTAŞ и SOCAR (Госкомпании Турции и Азербайджана) создали новую компанию. Мы будем поставлять газ в Европу. Мы заявили, что станем центром торговли газом", - сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции.

По словам Донмеза, Балканские страны рассчитывают на газ Азербайджана и Турции.

В этом же интервью Донмез сообщил, что парламент Турции начал вносить поправки в законодательство, необходимые для начала работы международного центра газовой торговли, газового хаба.

В.Алиев