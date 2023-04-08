Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Молдовы

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым посетила Молдову.
Об этом сообщает МИД Азербайджана.
В рамках визита состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Молдовы, а также двусторонние встречи с молдавскими государственными деятелями.
Отмечается, что очередной этап межмидовских политических консультаций между Азербайджаном и Молдовой состоялся в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.
В консультациях азербайджанскую сторону представлял Халаф Халафов, а молдавскую сторону - замминистра иностранных дел и европейской интеграции Руслан Болбочан.
"В ходе консультаций обсуждались вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, сельскохозяйственной, энергетической и инвестиционной сферах, а также организация взаимных визитов на высоком уровне. Подчеркнута важность постоянного политического диалога. При этом стороны коснулись важности усиления взаимной деятельности двух стран в международных и региональных организациях, таких как ООН, Совет Европы, ОБСЕ, ОБСЕ, ГУАМ. Отмечен значительный рост товарооборота между странами за последний год, обращено внимание на наличие большего потенциала в этой сфере. Обсуждены возможности расширения договорно-правовой базы", - говорится в сообщении.
В рамках визита Халафов провел двусторонние встречи с председателем парламента Молдовы Игорь Гросу, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, вице-премьером Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебряном и рядом других официальных лиц.
В.Алиев
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