МИД Азербайджана ответил Ирану

Комментарий пресс-секретаря МИД Ирана Насира Канани в связи с объявлением четырех сотрудников посольства Ирана в Азербайджане "персонами нон грата" в связи с их деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции, является предвзятым и эмоциональным.

С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Относительно заявления иранской стороны о том, что предпринятые Азербайджаном меры противоречат принципам добрососедства, сообщаем, что незаконная деятельность на территории Азербайджана несовместима с добрососедскими отношениями и предпринятые шаги находятся в рамках Венской конвенции", - отметил Гаджизаде.

Руководитель пресс-службы напомнил, что исламская солидарность исключает использование религии в политических целях, вмешательство во внутренние дела соседей-мусульман и в то же время не включает поддержку военной оккупации территорий другой мусульманской страны.

"Азербайджан всегда устанавливал отношения со своими соседями на основе принципа взаимности и никогда не был заинтересован в разрыве этих отношений. Адекватные меры, принимаемые Азербайджаном, всегда были ответом на провокационные и подстрекательские шаги", - подытожил Гаджизаде.

В.Алиев