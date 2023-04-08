США перебросили на Ближний Восток подлодку, способную нести свыше 150 крылатых ракет

ВМС США перебросили на Ближний Восток подлодку, способную нести до 154 крылатых ракет "Томагавк", сообщает в субботу Associated Press (AP).
Представитель базирующегося в Бахрейне Пятого флота ВМС США Тимоти Хоукинс пояснил, что подлодка уже прошла через Суэцкий канал. По словам Хоукинса, передислокация подлодки "поможет обеспечивать региональную безопасность и стабильность на море". Одна из задач Пятого флота - патрулирование стратегически важного Ормузского пролива.
Агентство отмечает, что командование ВМС США обычно публично не рассказывает о подобных перемещениях подлодок. AP предполагает, что в данном случае Вашингтон стремится напомнить Ирану о своих военных возможностях.
Ранее этой весной СМИ сообщали об обстрелах американских военных баз в Сирии. Предполагается, что их провели проиранские военизированные формирования. США в ответ нанесли серию ударов по бойцам в Сирии, предположительно, организовавшим данные обстрелы.
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