В Азербайджане за сутки зафиксирован 71 случай COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 71 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 830 тыс. 301, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 95 случаев.
За 24 часа от COVID-19 умер 1 человек.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 197 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 819 тыс. 608 человек (+75 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 496 человек.
За сутки медики провели 1035 тестов на коронавирус против 795 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 567 тыс. 527 тестов на COVID-19.
В.Алиев
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