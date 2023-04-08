Украина запросила у Индии помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на следующей неделе посетит Дели, где среди прочего обсудит предоставление дополнительной гуманитарной помощи, сообщает The Hindu со ссылкой на дипломатические источники.

"Украина запросила у Индии дополнительную гуманитарную помощь, включая фармацевтические препараты, медицинское оборудование и энергетическое оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры, поврежденной во время войны, ожидается, что обе стороны обсудят предоставление такой поддержки", - указывается в сообщении.

Также ожидается, что Джапарова передаст премьер-министру Индии Нарендре Моди приглашение посетить Киев.

Дипломатические источники сообщили, что окончательные договоренности все еще обсуждаются, но подтвердили, что Эмине Джапарова, как ожидается, прибудет в Дели в понедельник и проведет межведомственный диалог, а также встретится с представителями СМИ и аналитических центров в столице с целью заручиться поддержкой Украины в Индии.

В.Алиев