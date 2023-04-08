Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 80.70 +0.09 Brent 85.12 +0.13

Дальнее зарубежье 08.04.2023 20:05

Китай отвергает обвинения ВОЗ в сокрытии данных о коронавирусе в Ухане

Китайские власти отвергли обвинения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сокрытии данных о коронавирусе в Ухане, назвав некоторых сотрудников организации политическими "инструментами", чьи высказывания были "невыносимы", сообщает The New York Times.

Обвинения ВОЗ касались, в частности, недавней информации о том, что китайские ученые располагали данными об образцах окружающей среды и животных, собранных в Ухане. Высокопоставленный чиновник ВОЗ заявил, что "отсутствие раскрытия данных Китаем просто непростительно".

Шэнь Хунбин, глава ЦКЗ Китая, отверг эти обвинения.

"Мы не скрывали ни случаев, ни образцов, ни результатов испытаний и анализов. Это невыносимо для китайского научного сообщества и неприемлемо для мирового научного сообщества", - сказал он.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, УХАНЬ, ОБВИНЕНИЯ


Похожие новости


Глава ВОЗ встревожен ростом количества случаев COVID-19 в Китае В МИД КНР не видят необходимости в новом расследовании причин происхождения COVID-19 В Вашингтоне раскритиковали Китай за отказ от предложения ВОЗ продолжить искать источник COVID-19 ВОЗ планирует 30 марта обнародовать доклад о визите миссии специалистов в Ухань Источником COVID-19 вряд ли была лаборатория в Ухане, вирус скорее всего имеет зоонозное происхождение - доклад В ВОЗ считают крайне маловероятным лабораторное происхождение COVID-19 Эксперты ВОЗ посетят рынок в китайском Ухане, который считается эпицентром появления COVID-19 Миссия ВОЗ в Китае ищет потенциальный источник COVID-19 Эксперты ВОЗ два дня будут работать в Китае для расследования причин происхождения COVID-19 Трамп назвал ВОЗ марионеткой Китая

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az