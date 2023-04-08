Китай отвергает обвинения ВОЗ в сокрытии данных о коронавирусе в Ухане

Китайские власти отвергли обвинения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сокрытии данных о коронавирусе в Ухане, назвав некоторых сотрудников организации политическими "инструментами", чьи высказывания были "невыносимы", сообщает The New York Times.

Обвинения ВОЗ касались, в частности, недавней информации о том, что китайские ученые располагали данными об образцах окружающей среды и животных, собранных в Ухане. Высокопоставленный чиновник ВОЗ заявил, что "отсутствие раскрытия данных Китаем просто непростительно".

Шэнь Хунбин, глава ЦКЗ Китая, отверг эти обвинения.

"Мы не скрывали ни случаев, ни образцов, ни результатов испытаний и анализов. Это невыносимо для китайского научного сообщества и неприемлемо для мирового научного сообщества", - сказал он.

В.Алиев