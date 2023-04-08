В телефонном разговоре с иранским коллегой Байрамов призвал уважать независимую внешнюю политику Азербайджана

7 и 8 апреля состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Хоссейном Амиром Абдуллахианом, сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны выразили взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета обеих стран.

"В ходе телефонного разговора состоялось подробное обсуждение имеющихся недовольств и недопонимания между двумя странами. Подчеркнута важность продолжения переговоров для устранения недоразумений", - отмечается в сообщении.

Выражена договоренность о реализации существующих проектов между Азербайджаном и Ираном.

Байрамов отметил, что важно уважать независимую внешнюю политику Азербайджана, основанную на его национальных интересах и двусторонних отношениях со странами региона, подчеркивается в сообщении.

Министры отметили важность продолжения взаимных контактов.

В.Алиев