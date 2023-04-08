Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 80.70 +0.09 Brent 85.12 +0.13

Внешняя политика 08.04.2023 20:50

В телефонном разговоре с иранским коллегой Байрамов призвал уважать независимую внешнюю политику Азербайджана

7 и 8 апреля состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Хоссейном Амиром Абдуллахианом, сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны выразили взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета обеих стран.

"В ходе телефонного разговора состоялось подробное обсуждение имеющихся недовольств и недопонимания между двумя странами. Подчеркнута важность продолжения переговоров для устранения недоразумений", - отмечается в сообщении.

Выражена договоренность о реализации существующих проектов между Азербайджаном и Ираном.

Байрамов отметил, что важно уважать независимую внешнюю политику Азербайджана, основанную на его национальных интересах и двусторонних отношениях со странами региона, подчеркивается в сообщении.

Министры отметили важность продолжения взаимных контактов.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, МИД, РАЗГОВОР


Похожие новости


МИД Азербайджана ответил Ирану МИД Азербайджана вручил послу Ирана ноту в связи с антиазербайджанскими статьями в иранских СМИ Армения помешала принять в ОБСЕ декларацию с осуждением теракта против посольства Азербайджана в Иране - источник В Азербайджане у границы с Ираном произошло землетрясение Байрамов заявил о важности наказания виновных в нападении на посольство Азербайджана в Тегеране Глава МИД Азербайджана навестил раненных при нападении на посольство в Тегеране Глава МИД Ирана: "Безопасность азербайджанского посольства и его сотрудников поднята на самый высокий уровень" Президент Ирана поручил провести тщательное расследование нападения на посольство Азербайджана Тегеран предлагает Баку совместно расследовать нападение на посольство Азербайджана Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Иране у границы с Азербайджаном

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az