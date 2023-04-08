В телефонном разговоре с иранским коллегой Байрамов призвал уважать независимую внешнюю политику Азербайджана

7 и 8 апреля состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Хоссейном Амиром Абдуллахианом, сообщили в МИД Азербайджана.
Стороны выразили взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета обеих стран.
"В ходе телефонного разговора состоялось подробное обсуждение имеющихся недовольств и недопонимания между двумя странами. Подчеркнута важность продолжения переговоров для устранения недоразумений", - отмечается в сообщении.
Выражена договоренность о реализации существующих проектов между Азербайджаном и Ираном.
Байрамов отметил, что важно уважать независимую внешнюю политику Азербайджана, основанную на его национальных интересах и двусторонних отношениях со странами региона, подчеркивается в сообщении.
Министры отметили важность продолжения взаимных контактов.
В.Алиев
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