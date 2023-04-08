Эстония будет тратить на оборону 3% ВВП в течение четырех лет

В Эстонии, согласно коалиционному соглашению, подписанному Партией реформ, Социал-демократической партией (SDE) и Eesti 200, затраты на оборону составят 3% ВВП, а расширение полигона Нурсипалу продолжится в ускоренном темпе.
"Мы на 4 года гарантируем долговременные затраты на гособорону в размере 3% ВВП, плюс затраты, связанные с приемом союзников. (...) Главные направления развития Сил обороны - развитие многослойной системы противовоздушной обороны, укрепление территориальных войск и способностей ведения огня с закрытых позиций, а также увеличение запасов боеприпасов", - говорится в соглашении.
С учетом существенно ухудшившейся обстановки в сфере безопасности в Европе коалиция ставит цель в ускоренном порядке заняться развитием полигона Нурсипалу.
Планируется поддерживать оборонную промышленность и развивать промышленный парк, позволяющий заниматься производством боеприпасов, оружия и дронов. Кроме того, планируется уплотнить сотрудничество в сфере разработок между Силами обороны и оборонной промышленностью и улучшить возможности оборонной промышленности при получении кредитов и привлечении капитала.
"Мы повысим способности Кайтселийта, в том числе увеличив личный состав территориальных войск до 20 тыс. человек, гарантируя снаряжение и затраты на обучение из оборонного бюджета и увеличив число инструкторов Кайтселийта в соответствии с соглашением командующего Силами обороны и командующего Кайтселийтом, - говорится в соглашении.
Эстония также планирует создать основанную на резерве Сил обороны и Кайтселийта цифровую обороноспособность и подразделение быстрого реагирования для действий в информационном пространстве, а также в сотрудничестве с партнерами по НАТО и ЕС усилить мониторинг и оборону критической подводной инфраструктуры в Балтийском море.
"Мы изменим продолжительность срочной службы в соответствии с рекомендацией командующего Силами обороны. Связанная с развитием определенных способностей срочная служба может продлиться до двух лет", - говорится в соглашении. Коалиция также ставит цель удвоить число добровольно поступающих на срочную службу женщин.
Эстония планирует усилить оборонное сотрудничество с Финляндией и Швецией, а также укрепить возможности разведки и контрразведки.
"К концу 2025 года завершим строительство сухопутной инфраструктуры восточной границы", - говорится в соглашении.
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