Казахстан вводит квоту на экспорт репчатого лука

Казахстан отменил запрет на вывоз репчатого лука с территории страны и ввел временные количественные ограничения на его экспорт, сообщила в субботу пресс-служба Минсельхоза.

Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства страны Ербол Карашукеев.

"8 апреля приказом министра сельского хозяйства приостановлен запрет на вывоз лука репчатого с территории Казахстана. При этом с 8 апреля по 28 апреля текущего года приказом введены количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории республики в третьи страны и государства Евразийского экономического союза лука репчатого (...) в размере 20 000 тонн", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на весь срок действия квоты устанавливается допустимый лимит для одного заявителя на вывоз товаров, который в совокупности составляет не более 500 тонн.

В ведомстве добавили, что распределение объемов квот на вывоз товаров с территории Казахстана осуществляется в ИС ЕАСУ (Единая автоматизированная система управления) автоматически при выдаче фитосанитарных сертификатов в соответствии с правилами по охране территории республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных видов.