Украина и США готовят общую программу сотрудничества в сфере энергетики

Энергетические ведомства Украины и Соединенных Штатов готовят программу сотрудничества по развитию украинского энергетического сектора, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
"Энергетические ведомства Украины и США вместе с инициативой Net Zero World готовят программу сотрудничества по безуглеродности и постоянству энергосектора Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, программа будет также предусматривать сотрудничество в развитии систем передачи электроэнергии и строительства в Украине малых модульных реакторов.
"Украина стремится к более широкому использованию углеродно-нейтральных источников энергии. Именно поэтому мы намерены постепенно отказаться от угля в производстве электроэнергии, а также уменьшать потребление природного газа, полагаясь только на свою добычу и производство биогаза", - пояснил замминистра энергетики Украины Ярослав Демченков.
По его словам, у Украины огромный потенциал стать энергетическим хабом Европы.
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