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ТЭК 08.04.2023 23:32

Украина и США готовят общую программу сотрудничества в сфере энергетики

Энергетические ведомства Украины и Соединенных Штатов готовят программу сотрудничества по развитию украинского энергетического сектора, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

"Энергетические ведомства Украины и США вместе с инициативой Net Zero World готовят программу сотрудничества по безуглеродности и постоянству энергосектора Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, программа будет также предусматривать сотрудничество в развитии систем передачи электроэнергии и строительства в Украине малых модульных реакторов.

"Украина стремится к более широкому использованию углеродно-нейтральных источников энергии. Именно поэтому мы намерены постепенно отказаться от угля в производстве электроэнергии, а также уменьшать потребление природного газа, полагаясь только на свою добычу и производство биогаза", - пояснил замминистра энергетики Украины Ярослав Демченков.

По его словам, у Украины огромный потенциал стать энергетическим хабом Европы.

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Тэги: США, УКРАИНА, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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