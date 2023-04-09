В Нафталане планируют построить Амфитеатр

Госагентство по туризму Азербайджана планирует строительство Амфитеатра в городе Нафталан.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Госагентство объявило об отборе компании для подготовки проектно-сметной документации по строительству Амфитеатра.
Прием предложений по конкурсу будет осуществляться до 11 мая (до 18:00), процедура открытия предложений состоится 12 мая (12:00).
Госпошлина за участие составляет 150 манат.
Р.Ахмедов
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