В Иране за женщинами без хиджабов будут следить «умные камеры»

В МВД Ирана заявили, что в стране начали устанавливать в общественных местах и на улицах "умные видеокамеры", чтобы выявлять женщин, которые ходят без хиджабов или носят их небрежно. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление ведомства.

Мера призвана предотвратить "напряженность и конфликт между гражданами" и "сопротивление закону о хиджабе".

По информации Reuters, нарушительницы будут получать уведомления "с предупреждением о последствиях".

Ранее власти Ирана заявляли, что в стране могут запретить посещать университет и прочие образовательные учреждения женщинам, которые отказываются носить хиджаб.

В.Алиев