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Регион 09.04.2023 12:08

В Иране за женщинами без хиджабов будут следить «умные камеры»

В МВД Ирана заявили, что в стране начали устанавливать в общественных местах и на улицах "умные видеокамеры", чтобы выявлять женщин, которые ходят без хиджабов или носят их небрежно. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление ведомства.

Мера призвана предотвратить "напряженность и конфликт между гражданами" и "сопротивление закону о хиджабе".

По информации Reuters, нарушительницы будут получать уведомления "с предупреждением о последствиях".

Ранее власти Ирана заявляли, что в стране могут запретить посещать университет и прочие образовательные учреждения женщинам, которые отказываются носить хиджаб.

В.Алиев

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Тэги: ИРАН, ХИДЖАБ, СЛЕЖКА, КАМЕРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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