В Иране за женщинами без хиджабов будут следить «умные камеры»

В МВД Ирана заявили, что в стране начали устанавливать в общественных местах и на улицах "умные видеокамеры", чтобы выявлять женщин, которые ходят без хиджабов или носят их небрежно. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление ведомства.
Мера призвана предотвратить "напряженность и конфликт между гражданами" и "сопротивление закону о хиджабе".
По информации Reuters, нарушительницы будут получать уведомления "с предупреждением о последствиях".
Ранее власти Ирана заявляли, что в стране могут запретить посещать университет и прочие образовательные учреждения женщинам, которые отказываются носить хиджаб.
В.Алиев
Молдова рассчитывает на рост числа инвесторов из Азербайджана
Оппозиция в Тбилиси провела митинг в поддержку Саакашвили и европейского курса Грузии
В телефонном разговоре с иранским коллегой Байрамов призвал уважать независимую внешнюю политику Азербайджана
Средний размер кредита, выданного по линии SİF в 2022г, снизился до 54 тыс. манатов
Входящие платежи в I квартале выросли на 9,5% – ЦБ Азербайджана
Украина и США готовят общую программу сотрудничества в сфере энергетики
В Азербайджане за сутки зафиксировано 59 случаев COVID-19
В Нафталане планируют построить Амфитеатр
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank предлагает надежные депозитные ячейки
Продолжается весенняя кредитная кампания Yelo Bank
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС