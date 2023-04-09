Утечка бумаг США раскрыла план Киева перебросить в Бахмут элитные подразделения

Утечка секретных документов США показала, что в конце зимы командование Вооруженными силами Украины оценивало ситуацию в Бахмут как тяжелую и планировало переброску туда элитных подразделений. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, документы свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты мониторят действия высшего военного и политического руководства Украины, чтобы "иметь четкое представление" о стратегии страны.

В документах также говорится, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предлагал на две недели перебросить в Бахмут элитные подразделения под его командованием, поскольку положение украинской армии он оценивал как "катастрофическое". Развертывание сил, по его мнению, необходимо было, чтобы не дать российским войскам перекрыть пути снабжения.

В.Алиев