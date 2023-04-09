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Дальнее зарубежье 09.04.2023 15:05

Премьер Ливана заявил о непричастности своей страны к ударам по Израилю

Результаты предварительного расследования, организованного в связи с запуском ракет по Израилю с территории Ливана, свидетельствуют, что ливанские власти к этому непричастны. Об этом сообщает в эфире "Аль-Хадас" премьер-министр Ливана Наджиб Микати.

"Предварительное расследование военных указывает, что сторона, выпустившая ракеты по территории Израиля, не является ливанской", - пояснил ливанский премьер.

Другие данные из этого расследования пока не приводятся, следственные действия еще продолжаются.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант приказал готовиться к любым ответным мерам после обстрела из Ливана.

В.Алиев

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Тэги: ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, УДАРЫ, ПРЕМЬЕР


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