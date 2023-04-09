Представители Саудовской Аравии и Омана прибыли в Йемен на переговоры с хуситами

Делегации Саудовской Аравии и Омана прибыли в столицу Йемена Сану для переговоров с главой Высшего политического совета йеменских хуситов Махди аль-Машатом. Об этом сообщает информационное агентство Saba, передает Reuters.

По данным издания, делегации и Махди аль-Машат будут обсуждать "снятие осады со всеми ее последствиями", а также прекращение агрессии и восстановление прав йеменского народа, в том числе выплаты зарплаты всем государственным служащим из доходов от нефти и газа.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что в Саудовской Аравии ожидают, что Иран будет выполнять соглашение с Эр-Риядом, которое было достигнуто при посредничестве Китая. По мнению одного из представителей Саудовской Аравии, пожелавшего остаться анонимным, самые сложные темы на переговорах с Тегераном были связаны с ситуацией в Йемене.

16 марта издание Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленного чиновника королевства заявляло, что Иран и Саудовская Аравия договорились не вступать в войну друг с другом и не осуществлять разведывательную деятельность.

В.Алиев