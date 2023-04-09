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Регион 09.04.2023 17:03

Эрдоган анонсировал запуск в космос первого спутника турецкого производства

Первый турецкий спутник наблюдения с высоким разрешением IMECE, произведенный за счет национальных ресурсов, будет запущен на орбиту 11 апреля.

Об этом в воскресенье сообщил в своем аккаунте в Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция продолжит участие в глобальной космической гонке за счет подготовленных человеческих кадров, обеспеченных возможностей и технологий собственной разработки", - написал глава государства.

В.Алиев

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Тэги: ЭРДОГАН, КОСМОС, СПУТНИК

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