Эрдоган анонсировал запуск в космос первого спутника турецкого производства

Первый турецкий спутник наблюдения с высоким разрешением IMECE, произведенный за счет национальных ресурсов, будет запущен на орбиту 11 апреля. Об этом в воскресенье сообщил в своем аккаунте в Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Турция продолжит участие в глобальной космической гонке за счет подготовленных человеческих кадров, обеспеченных возможностей и технологий собственной разработки", - написал глава государства. В.Алиев

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