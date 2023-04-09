Иран направит делегацию в Саудовскую Аравию для открытия посольства

Иранская техническая делегация на следующей неделе посетит Саудовскую Аравию, чтобы подготовиться к открытию посольства Ирана в Эр-Рияде, сообщает Reuters, ссылаясь на полуофициальное информационное агентство ISNA.
Объявление было сделано спустя несколько дней после того, как министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии встретились в Пекине на первой официальной встрече их высокопоставленных дипломатов за более чем семь лет, после того как Китай выступил посредником в соглашении о восстановлении отношений между высшими региональными державами.
"Иранская техническая делегация посетит посольство Тегерана в Эр-Рияде и примет меры к открытию посольства Ирана в Саудовской Аравии", - сообщает агентство.
Также в публикации говорится, что Саудовская делегация сегодня утром посетила посольство Саудовской Аравии в Тегеране.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что в Саудовской Аравии ожидают, что Иран будет выполнять соглашение с Эр-Риядом, которое было достигнуто при посредничестве Китая. По мнению одного из представителей Саудовской Аравии, пожелавшего остаться анонимным, самые сложные темы на переговорах с Тегераном были связаны с ситуацией в Йемене.
В.Алиев
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