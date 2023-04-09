В Азербайджане за сутки зафиксировано 59 случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 59 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 830 тыс. 360, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрирован 71 случай.

За 24 часа от COVID-19 никто не умер.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 197 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 819 тыс. 660 человек (+52 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 503 человек.

За сутки медики провели 920 тестов на коронавирус против 1035 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 568 тыс. 447 тестов на COVID-19.

В.Алиев