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Дальнее зарубежье 09.04.2023 19:30

Макрон выступил против втягивания ЕС в противостояние между США и Китаем из-за Тайваня

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не должна следовать блоковому мышлению и втягиваться в чужие конфликты, в том числе в контексте разногласий между США и Китаем вокруг статуса Тайваня. Об этом сообщает издание Les Echos.

Он подчеркнул, что европейцы не заинтересованы в искоренении решения тайваньского вопроса.

"Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны быть в роли ведомых в этом вопросе и подстраиваться под американские темпы или китайскую чрезмерную реакцию", - подчеркнул Макрон.

Французский президент подчеркнул, что Европе следует прежде всего следовать собственным интересам, а не "приспосабливаться к повестке в других частях света".

В.Алиев

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