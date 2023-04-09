В Украину в ближайшее время поступят ЗРК Patriot и Samp-T

В ближайшее время в Украину должны поставить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и Samp-T.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Patriot и Samp-T в ближайшее время должны зайти в Украину. Было объявлено, что два месяца будут учиться наши специалисты. Ожидаем, что они появятся", - заявил он.

В.Алиев