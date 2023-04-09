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Дальнее зарубежье 09.04.2023 20:21

В Украину в ближайшее время поступят ЗРК Patriot и Samp-T

В ближайшее время в Украину должны поставить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и Samp-T.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Patriot и Samp-T в ближайшее время должны зайти в Украину. Было объявлено, что два месяца будут учиться наши специалисты. Ожидаем, что они появятся", - заявил он.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, PATRIOT, ПОСТАВКИ, ИГНАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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