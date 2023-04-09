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09.04.2023 21:00

Оппозиция в Тбилиси провела митинг в поддержку Саакашвили и европейского курса Грузии

Сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) провели в воскресенье митинг перед зданием парламента в поддержку основателя партии, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и евроатлантического курса.

Все выступавшие ораторы обвиняли нынешние грузинские власти в проведении пророссийской политики, требовали освобождения из заключения Саакашвили.

Председатель ЕНД Леван Хабеишвили от имени партии выдвинул властям несколько требований - освобождение из заключения задержанного за метание "коктейля Молотова" в полицейских на акциях в марте у здания парламента Лазаре Григориадиса, отставки подпавших под санкции США за коррупцию четырех грузинских судей, освобождения из тюремного заключения Саакашвили и гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия и принятия закона по деолигархизации, проведения реформирования судебной системы и Центральной избирательной комиссии.

На митинге выступил и бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он также обвинил действующие власти в проведении пророссийской политики.

"У многих из нас разные политические взгляды, но нас объединяет осознание, что Грузия не является российской губернией, а является частью Европы. Нас объединяет и осознание того, что нынешние власти представляют опасность на нашем пути к Европе", - сказал Маргвелашвили, избранный на пост президента в 2013 году от правящей партии "Грузинская мечта".

Митинг оппозиции в Тбилиси завершился без инцидентов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ


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